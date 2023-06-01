MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı son durum

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.