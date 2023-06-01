Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
10:32
MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2023! Memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük memur maaşı son durum
Gözler temmuz ayında memur ve emekliye yapılacak temmuz ayı maaş zammında. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla bitlikte memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasının ardından temmuz ayına kısa bir süre kala 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusu akıllara geldi. Her yıl olduğu gibi maaşlara, bu yıl da temmuz ayında ek zam yapılacak. Yılın ilk dört ayının enflasyon farkı belli olurken son iki aylık enflasyon verisi bekleniyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur maaşlarında son durum iki aylık enflasyon farkının açıklanması ile belli olacak. Peki, 2023 temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, memur maaşı ile ilgili son dakika bilgileri…