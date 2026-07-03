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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:11
MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Milyonlarca kamu çalışanının gözü kulağı bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. Toplu sözleşme haklarına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte Temmuz 2026 dönemi memur zammı oranları bugün netlik kazandı. Yeni dönemde kamu görevlilerinin alacağı cebe girecek net ücretler resmiyet takip ediliyor. İşte meslek meslek memur maaş tablosu.