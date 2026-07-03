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Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:11

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca kamu çalışanının gözü kulağı bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmişti. Toplu sözleşme haklarına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte Temmuz 2026 dönemi memur zammı oranları bugün netlik kazandı. Yeni dönemde kamu görevlilerinin alacağı cebe girecek net ücretler resmiyet takip ediliyor. İşte meslek meslek memur maaş tablosu.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin duyurulmasıyla kamu personelinin yılın ikinci yarısında alacağı yasal maaş artışları tamamen kesinleşiyor. İlk 5 aylık kümülatif veriler doğrultusunda cebe konan kazanımların üzerine eklenecek son endeks, taban ücret sınırını da doğrudan yukarı taşıdı. En düşük memur maaşı başta olmak üzere polis, doktor, hemşire, öğretmen maaşları da şekilleniyor.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ.

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı:
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2026
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,09 arttı, aylık %1,80 arttı


Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2026
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,11 arttı, aylık %0,99 arttı

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

İkinci altı ay için geçerli olan %7'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde yasal artış oranı Haziran verisi dahil %13,52 seviyesine ulaştı.

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI TEMMUZ 2026 DÖNEMİNDE KAÇ TL OLUYOR?

Kamu görevlilerinin en çok araştırdığı konuların başında, taban aylıkların yeni dönemde ulaşacağı seviye geliyor.

Yüzde 13,52 seviyesiyle en düşük memur maaşı 70,258 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 31,527 TL TL seviyesine yükselecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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