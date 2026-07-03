MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2026 SON DAKİKA: Zam oranı netleşti! Yeni en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin duyurulmasıyla kamu personelinin yılın ikinci yarısında alacağı yasal maaş artışları tamamen kesinleşiyor. İlk 5 aylık kümülatif veriler doğrultusunda cebe konan kazanımların üzerine eklenecek son endeks, taban ücret sınırını da doğrudan yukarı taşıdı. En düşük memur maaşı başta olmak üzere polis, doktor, hemşire, öğretmen maaşları da şekilleniyor.