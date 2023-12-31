Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, (d. 28 Aralık 1999, Düzce, Türkiye), Türk model ve oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü.

Düzceli Çerkes bir baba ve Artvin, Arhavili bir annenin kızı olarak doğdu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.