Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi
Atv'nin sevilen dizisi Başım Belada ve Trt1'in Balkan Ninnisi dizileriyle adını duyuran oyuncu Merih Öztürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Merih Öztürk kimdir, evli mi, kaç yaşında sorgulamaları yapılmaya başladı. Trt1 Lingo Türkiye Yılbaşı özel programına katılacak olan yarışmacı için sorgulamalar devam ediyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli?