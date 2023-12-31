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Haberler Fotohaber Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:31

Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

Atv'nin sevilen dizisi Başım Belada ve Trt1'in Balkan Ninnisi dizileriyle adını duyuran oyuncu Merih Öztürk'ün kim olduğu merak ediliyor. Merih Öztürk kimdir, evli mi, kaç yaşında sorgulamaları yapılmaya başladı. Trt1 Lingo Türkiye Yılbaşı özel programına katılacak olan yarışmacı için sorgulamalar devam ediyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli?

Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

Balkan Ninnisi dizisiyle adını duyuran ve Başım Belada dizisiyle ünlenen genç yarışmacının kariyer yolculuğu ve rol aldığı projeler merak ediliyor. Birçok dizide gördüğümüz oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından öğrenilmek isteniyor. İşte, Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, (d. 28 Aralık 1999, Düzce, Türkiye), Türk model ve oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü.

Düzceli Çerkes bir baba ve Artvin, Arhavili bir annenin kızı olarak doğdu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

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Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi. Oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırmaktadır.

Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk dizileri, filmleri ve biyografisi

Yer Aldığı Dizi ve Fimler

2006 Son Osmanlı Yandım Ali

2017 Danette Reklamı

2017 Nerde O Yeminler

2018 İki Aile

2019 TRT Çocuk Reklamı

2019 Liverpool Victoria

2020 Veet Reklamı

2020 Molped Reklamı

2021 Enza Home Reklamı

2021-2022 Börü 2039 (Güney)

2022- Balkan Ninnisi (Jovanka)

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