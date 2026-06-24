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Haberler Fotohaber Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:00

Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken astroloji gündeminde Merkür'ün geri hareket dönemi öne çıktı. İletişim, seyahat, teknoloji ve günlük planlamayla ilişkilendirilen bu süreçte gökyüzü takvimini takip edenler başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Merkür retrosu yaz döneminde burç değişimiyle birlikte etkisini gösterecek. Peki, merkür retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, 2026 Haziran yaz dönemi retrosunun burçlara etkisi.

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Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

2026 yılının ikinci Merkür geri hareketi için tarih netleşti. Astroloji takvimlerinde Merkür'ün haziran sonunda geri harekete başlayacağı, temmuz ayının son haftasında ise yeniden düz harekete döneceği belirtiliyor. Merkür retrosu sürecinde özellikle iletişim kazaları, teknik aksaklıklar ve ertelenen planlar öne çıkabiliyor. Merkür retrosu etkileri, astrolojik yorumlara ve burçlara göre farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılının ikinci Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Retro hareketi 23 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Merkür, bu süreçte Yengeç burcunda geri harekette olacak.

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Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

2026 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür retrosu, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihten sonra Merkür düz harekete geçecek. Ancak astroloji yorumlarında retro sonrası gölge dönemi nedeniyle iletişim, belge ve planlama konularında bir süre daha dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

29 Haziran-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında Yengeç burcunda gerçekleşecek Merkür retrosu; astrolojik yorumlarda iletişim, aile ilişkileri, geçmiş konular ve duygusal paylaşımlar üzerinde etkili bir dönem olarak değerlendiriliyor.

  • Koç: Ev, aile ve geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir.
  • Boğa: Yakın çevre, mesajlaşmalar ve kısa yolculuklarda plan değişiklikleri yaşanabilir.
  • İkizler: Harcamalar, bütçe planı ve maddi kararlar tekrar gözden geçirilebilir.
  • Yengeç: Kişisel kararlar, eski ilişkiler ve duygusal meseleler daha fazla öne çıkabilir.
  • Aslan: İç dünyaya dönük bir süreç yaşanabilir; geçmişte tamamlanmayan konular tekrar gündeme gelebilir.
  • Başak: Arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunabilir.
  • Terazi: İş hayatı, kariyer planları ve ertelenen projeler yeniden değerlendirilebilir.
  • Akrep: Eğitim, seyahat, hukuki süreçler ve uzaklarla ilgili planlarda değişiklik yaşanabilir.
  • Yay: Ortak para, borç, ödeme ve paylaşımlı konular yeniden düzenlenebilir.
  • Oğlak: İkili ilişkilerde geçmiş konuşmalar gündeme gelebilir; iletişimde daha açık olmaya ihtiyaç duyulabilir.
  • Kova: Günlük işler, çalışma düzeni ve sağlık rutinlerinde aksaklıklar görülebilir.
  • Balık: Aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerde eski meseleler yeniden ele alınabilir.

Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Astrolojik değerlendirmelerde Merkür retrosu; iletişim, elektronik cihazlar, ulaşım, anlaşmalar ve planlamayla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle önemli mesajların yeniden kontrol edilmesi, seyahat öncesinde rezervasyon ve bilet bilgilerinin teyit edilmesi, dijital dosyaların yedeklenmesi öneriliyor.

Retro döneminde sözleşme, alışveriş ve resmi işlemler gibi başlıklarda ayrıntıları tekrar incelemek; yanlış anlaşılmaları önlemek için yazılı iletişimde daha açık ifadeler kullanmak öne çıkıyor.

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