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Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:00
Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?
Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken astroloji gündeminde Merkür'ün geri hareket dönemi öne çıktı. İletişim, seyahat, teknoloji ve günlük planlamayla ilişkilendirilen bu süreçte gökyüzü takvimini takip edenler başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Merkür retrosu yaz döneminde burç değişimiyle birlikte etkisini gösterecek. Peki, merkür retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte, 2026 Haziran yaz dönemi retrosunun burçlara etkisi.