Merkür Retrosu başlıyor! 2026 yaz dönemi Merkür retrosu ne zaman ve hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Astrolojik değerlendirmelerde Merkür retrosu; iletişim, elektronik cihazlar, ulaşım, anlaşmalar ve planlamayla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle önemli mesajların yeniden kontrol edilmesi, seyahat öncesinde rezervasyon ve bilet bilgilerinin teyit edilmesi, dijital dosyaların yedeklenmesi öneriliyor.

Retro döneminde sözleşme, alışveriş ve resmi işlemler gibi başlıklarda ayrıntıları tekrar incelemek; yanlış anlaşılmaları önlemek için yazılı iletişimde daha açık ifadeler kullanmak öne çıkıyor.