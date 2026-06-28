Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

Koç: Ev, aile ve geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir.
Boğa: Yakın çevre, mesajlaşmalar ve kısa yolculuklarda plan değişiklikleri yaşanabilir.
İkizler: Harcamalar, bütçe planı ve maddi kararlar tekrar gözden geçirilebilir.
Yengeç: Kişisel kararlar, eski ilişkiler ve duygusal meseleler daha fazla öne çıkabilir.
Aslan: İç dünyaya dönük bir süreç yaşanabilir; geçmişte tamamlanmayan konular tekrar gündeme gelebilir.
Başak: Arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunabilir.
Terazi: İş hayatı, kariyer planları ve ertelenen projeler yeniden değerlendirilebilir.
Akrep: Eğitim, seyahat, hukuki süreçler ve uzaklarla ilgili planlarda değişiklik yaşanabilir.
Yay: Ortak para, borç, ödeme ve paylaşımlı konular yeniden düzenlenebilir.
Oğlak: İkili ilişkilerde geçmiş konuşmalar gündeme gelebilir; iletişimde daha açık olmaya ihtiyaç duyulabilir.
Kova: Günlük işler, çalışma düzeni ve sağlık rutinlerinde aksaklıklar görülebilir.
Balık: Aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerde eski meseleler yeniden ele alınabilir.