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Giriş Tarihi: 28.06.2026 01:50

Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

2026 yaz dönemi Merkür Retrosu için geri sayım başladı. Gezegenlerin yörüngesindeki değişiklik ile oluşan bu olay ile "Merkür retrosu ne zaman başlıyor ve bitecek, hangi burçlar nasıl etkilenecek?" soruları astroloji dünyasında ön plana çıktı. İşte Haziran ayının son günlerinde gerçekleşecek olayın tüm detayları...

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Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

2026 yılının ikinci Merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarih netleşti. Astrolojik olarak, bir gezegenin geri hareket ediyor gibi görünmesi anlamına gelen "Retro" terimi, en çok Merkür gezegeni için önem taşır. Merkür, iletişim, mantık, teknoloji ve yolculukları yönettiği için; geri hareketi sırasında bu alanlarda karışıklıklar, yanlış anlaşılmalar ve gecikmeler yaşanabileceğine inanılır. Dolayısıyla Merkür retrosunun burçlara etkisi ön plana çıktı.

Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

2026 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 Merkür Retrosu, 29 Haziran'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek. Astrolojik hesaplamalara göre retro hareketi Yengeç burcunda gerçekleşecek.

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Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astrolojik değerlendirmelere göre Merkür Retrosu'nun etkileri kişiden kişiye ve doğum haritasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bununla birlikte özellikle Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçten daha yoğun etkiler alabileceği öngörülüyor.

İşte burç burç etkileri;

Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

Koç: Ev, aile ve geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir.

Boğa: Yakın çevre, mesajlaşmalar ve kısa yolculuklarda plan değişiklikleri yaşanabilir.

İkizler: Harcamalar, bütçe planı ve maddi kararlar tekrar gözden geçirilebilir.

Yengeç: Kişisel kararlar, eski ilişkiler ve duygusal meseleler daha fazla öne çıkabilir.

Aslan: İç dünyaya dönük bir süreç yaşanabilir; geçmişte tamamlanmayan konular tekrar gündeme gelebilir.

Başak: Arkadaş çevresi ve sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunabilir.

Terazi: İş hayatı, kariyer planları ve ertelenen projeler yeniden değerlendirilebilir.

Akrep: Eğitim, seyahat, hukuki süreçler ve uzaklarla ilgili planlarda değişiklik yaşanabilir.

Yay: Ortak para, borç, ödeme ve paylaşımlı konular yeniden düzenlenebilir.

Oğlak: İkili ilişkilerde geçmiş konuşmalar gündeme gelebilir; iletişimde daha açık olmaya ihtiyaç duyulabilir.

Kova: Günlük işler, çalışma düzeni ve sağlık rutinlerinde aksaklıklar görülebilir.

Balık: Aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerde eski meseleler yeniden ele alınabilir.

Merkür retrosu ne zaman başlayacak, burçlara etkisi nasıl olacak? Merkür Retrosu İçin Geri Sayım Başladı!

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Astrolojik değerlendirmelerde Merkür retrosu; iletişim, elektronik cihazlar, ulaşım, anlaşmalar ve planlamayla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle önemli mesajların yeniden kontrol edilmesi, seyahat öncesinde rezervasyon ve bilet bilgilerinin teyit edilmesi, dijital dosyaların yedeklenmesi öneriliyor.

Retro döneminde sözleşme, alışveriş ve resmi işlemler gibi başlıklarda ayrıntıları tekrar incelemek; yanlış anlaşılmaları önlemek için yazılı iletişimde daha açık ifadeler kullanmak öne çıkıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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