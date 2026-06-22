Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi

MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astrolojik değerlendirmelere göre Merkür Retrosu'nun etkileri kişiden kişiye ve doğum haritasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bununla birlikte özellikle Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçten daha yoğun etkiler alabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, retro dönemlerinde yeni başlangıçlardan çok mevcut işlerin gözden geçirilmesine, eksiklerin tamamlanmasına ve geçmişte yarım kalan konuların düzenlenmesine odaklanılmasının daha uygun olabileceğini belirtiyor.