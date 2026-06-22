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Haberler Fotohaber Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 16:59

Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi

Gökyüzü hareketlerini yakından takip edenler, Haziran ayında gerçekleşecek Merkür Retrosu için geri sayıma başladı. İletişimden teknolojiye, seyahat planlarından günlük yaşama kadar birçok alanda etkili olduğuna inanılan süreç dikkatle izleniyor. Retro ile ilgili olarak, Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler soruları yanıt arıyor.

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Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi

Merkür Retrosu, astrolojiyle ilgilenenlerin en çok takip ettiği gökyüzü olayları arasında bulunuyor. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen bu süreç, burç yorumlarında sıkça öne çıkan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Haziran ayındaki retro hareketi öncesinde gözler tarih aralığına ve uzmanların yaptığı yorumlara çevrildi.

Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi

2026 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılındaki bir sonraki Merkür Retrosu, 29 Haziran'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek. Astrolojik hesaplamalara göre retro hareketi Yengeç burcunda gerçekleşecek.

Yaklaşık üç hafta sürecek bu dönem boyunca iletişim, teknoloji, ulaşım ve günlük planlamalarla ilgili konuların daha fazla öne çıkacağına inanılıyor.

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Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi

MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astrolojik değerlendirmelere göre Merkür Retrosu'nun etkileri kişiden kişiye ve doğum haritasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bununla birlikte özellikle Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçten daha yoğun etkiler alabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, retro dönemlerinde yeni başlangıçlardan çok mevcut işlerin gözden geçirilmesine, eksiklerin tamamlanmasına ve geçmişte yarım kalan konuların düzenlenmesine odaklanılmasının daha uygun olabileceğini belirtiyor.

Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi
  • Koç: Aile ve ev hayatına ilişkin konular öne çıkabilir. Geçmiş meseleler yeniden gündeme gelebilir.
  • Boğa: İletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunması gerekebilir. Yakın çevreyle ilişkiler önem kazanabilir.
  • İkizler: Maddi konular ve harcamalar yeniden gözden geçirilebilir.
  • Yengeç: Kişisel kararlar ve duygusal konular ön plana çıkabilir. Kendini ifade ederken daha dikkatli olmak faydalı olabilir.
  • Aslan: Geçmişte kalan konular ve içsel hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
  • Başak: Arkadaşlıklar ve sosyal çevreyle ilgili gelişmeler yaşanabilir.
Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi
  • Terazi: Kariyer ve iş hayatında bazı planlarda değişiklikler gündeme gelebilir.
  • Akrep: Eğitim, seyahat ve resmi işlemlerle ilgili konularda gecikmelere karşı hazırlıklı olunabilir.
  • Yay: Ortak para, kredi ve borçlarla ilgili konular dikkat isteyebilir.
  • Oğlak: İkili ilişkiler ve ortaklıklarda iletişim dili önem kazanabilir.
  • Kova: Günlük düzen, çalışma hayatı ve sorumluluklarda aksaklıklar yaşanabilir.
  • Balık: Aşk hayatı, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili eski konular yeniden gündeme gelebilir.

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