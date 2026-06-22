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Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 16:59
Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2026 Haziran ayı Merkür Retrosu tarihi ve burçlara etkisi
Gökyüzü hareketlerini yakından takip edenler, Haziran ayında gerçekleşecek Merkür Retrosu için geri sayıma başladı. İletişimden teknolojiye, seyahat planlarından günlük yaşama kadar birçok alanda etkili olduğuna inanılan süreç dikkatle izleniyor. Retro ile ilgili olarak, Merkür Retrosu ne zaman başlıyor ve bitiyor, burçlara etkileri neler soruları yanıt arıyor.