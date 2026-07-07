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Haberler Fotohaber Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 14:22

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

Astroloji dünyasının en çok konuşulan gökyüzü olayı olan yılın ikinci Merkür retrosu, yaz aylarında geri hareketine devam ediyor. İletişim kazaları, teknolojik aksaklıklar ve geçmişe dair nostaljik yüzleşmelerle gündem yaratan bu dönemin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor, burçları neler bekliyor?

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Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

Haziran ayının son günlerinde Yengeç burcunda başlayan kozmik yavaşlama, Temmuz ayının ortasında da etkisini derinden hissettiriyor. Duygusal güvenliğimizi, aile içi ilişkilerimizi ve ev hayatımızı mercek altına alan gezegen hareketi, hayatın ritmini yavaşlatıyor. 2026 yazına damga vuran retronun bitiş tarihi ve detaylar şöyle:

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

2026 TEMMUZ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Gökyüzü takvimine göre 29 Haziran 2026 tarihinde Yengeç burcunun 26 derecesinde geri hareketine başlayan Merkür retrosu, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Gezegenin durağan pozisyondan çıkıp normal seyrine dönmesiyle birlikte zihinsel karmaşa ve iletişimdeki tıkanıklıklar da yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Ancak astroloji uzmanları, retronun hemen ardından gelen ve "gölgeli günler" olarak adlandırılan dönemin 30 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edeceğini belirtiyor.
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Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

2026 TEMMUZ RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Bu kozmik süreçten özellikle doğum haritalarında öncü burçlar (Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi) ile su elementinde (Akrep, Balık) önemli vurguları olanlar çok daha derin bir "duygusal detoks" süreciyle etkileniyor. İşte burç gruplarına göre öne çıkan kritik kriz alanları:

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay): Koçlar ev ve aile içi dinamiklerde geçmiş defterleri açarken, Aslanlar iç dünyalarına çekilip gizli kalmış sırlarla yüzleşiyor. Yay burçları ise ortaklaşa finansal kaynaklar ve eski borçlar konusunda sınav veriyor.

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Boğalar yakın çevre ve seyahat planlarında aksaklıklar yaşarken, Başaklar sosyal çevrelerindeki arkadaşlık ilişkilerini eliyor. Oğlaklar ise ikili ilişkiler ve evliliklerinde çözülmemiş sorunları masaya yatırıyor.

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

Hava Burçları (İkizler, Terazi, Kova): İkizler gecikmiş ödemeler ve finansal planlamalara odaklanırken, Teraziler kariyer hayatında üstleriyle kurduğu iletişime ekstra dikkat etmeli. Kovalar ise iş ortamındaki teknolojik krizlerle mücadele ediyor.

Su Burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Retronun ev sahibi Yengeçler kişisel ifadede aşırı alınganlık riskine sahip. Akrepler uzun yolculuklar ve eğitim planlarında ertelemelerle karşılaşırken, Balıklar aşk hayatında eski ilişkilerin dönüşünü deneyimliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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