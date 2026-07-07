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Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 14:22
Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler
Astroloji dünyasının en çok konuşulan gökyüzü olayı olan yılın ikinci Merkür retrosu, yaz aylarında geri hareketine devam ediyor. İletişim kazaları, teknolojik aksaklıklar ve geçmişe dair nostaljik yüzleşmelerle gündem yaratan bu dönemin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor, burçları neler bekliyor?