Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2026 Temmuz Yengeç Retrosunun burçlara etkisi ve kritik tarihler

2026 TEMMUZ RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Bu kozmik süreçten özellikle doğum haritalarında öncü burçlar (Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi) ile su elementinde (Akrep, Balık) önemli vurguları olanlar çok daha derin bir "duygusal detoks" süreciyle etkileniyor. İşte burç gruplarına göre öne çıkan kritik kriz alanları:

Ateş Burçları (Koç, Aslan, Yay): Koçlar ev ve aile içi dinamiklerde geçmiş defterleri açarken, Aslanlar iç dünyalarına çekilip gizli kalmış sırlarla yüzleşiyor. Yay burçları ise ortaklaşa finansal kaynaklar ve eski borçlar konusunda sınav veriyor.

Toprak Burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Boğalar yakın çevre ve seyahat planlarında aksaklıklar yaşarken, Başaklar sosyal çevrelerindeki arkadaşlık ilişkilerini eliyor. Oğlaklar ise ikili ilişkiler ve evliliklerinde çözülmemiş sorunları masaya yatırıyor.