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Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:37
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi
Yengeç burcunda devam eden Merkür retrosunun ne zaman sona ereceği, gökyüzü hareketlerini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. İletişim, ilişkiler, aile içi konular ve geçmişten gelen meseleler üzerinde etkili olduğuna inanılan retro sürecinin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor, etkileri ne zaman azalacak? İşte, 2026 Temmuz Merkür retrosunun bitiş tarihine ilişkin bilgiler...