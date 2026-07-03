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Giriş Tarihi: 03.07.2026 14:37

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

Yengeç burcunda devam eden Merkür retrosunun ne zaman sona ereceği, gökyüzü hareketlerini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. İletişim, ilişkiler, aile içi konular ve geçmişten gelen meseleler üzerinde etkili olduğuna inanılan retro sürecinin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor, etkileri ne zaman azalacak? İşte, 2026 Temmuz Merkür retrosunun bitiş tarihine ilişkin bilgiler...

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Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

Temmuz ayında Yengeç burcunda gerçekleşen Merkür retrosu, astroloji meraklılarının yakından takip ettiği gökyüzü olayları arasında bulunuyor. Retro döneminin sona ereceği tarih yaklaşırken, özellikle iletişim aksaklıkları, ertelenen planlar ve geçmişten gelen konularla ilgili gelişmelerin ne zaman hafifleyeceği merak ediliyor.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür retrosu, uluslararası astroloji takvimlerine göre 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Merkür'ün düz harekete dönüşü Türkiye saatiyle 24 Temmuz 2026'nın ilk saatlerinde gerçekleşecek.

Merkür, 24 Temmuz itibarıyla Yengeç burcunda yeniden düz harekete geçecek.

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Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLADI?

2026 yılının ikinci Merkür retrosu, 29 Haziran 2026 tarihinde Yengeç burcunda başladı. Yaklaşık üç buçuk hafta süren retro boyunca astrolojik yorumlarda duygusal iletişim, aile ilişkileri, ev düzeni ve geçmişten kalan meselelerin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NE ZAMAN AZALACAK?

Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte retro dönemi sona erecek. Ancak astrolojide "retro gölge dönemi" olarak adlandırılan sürecin bir süre daha devam ettiği kabul ediliyor.

Astrolojik değerlendirmelere göre retro sonrasında iletişimde yaşanan karışıklıkların, geciken planların ve geçmiş konuların etkisi kademeli olarak azalabilecek. Özellikle önemli mesajlar, iş görüşmeleri, belgeler, seyahat planları ve ödemelerle ilgili ayrıntıların kontrol edilmesi öneriliyor.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞİYOR?

Temmuz 2026 Merkür retrosu Yengeç burcunda yaşanıyor. Bu nedenle aile bağları, duygusal ilişkiler, ev değişikliği, geçmişte yarım kalan konuşmalar ve kişisel güven duygusuyla ilgili konuların daha fazla gündeme gelebileceği yorumları yapılıyor.

Yengeç, Oğlak, Koç ve Terazi burçlarının bu süreçte iletişim ve ilişkiler başta olmak üzere bazı konularda daha dikkatli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

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