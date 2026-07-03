Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Temmuz 2026 Merkür retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NE ZAMAN AZALACAK?

Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte retro dönemi sona erecek. Ancak astrolojide "retro gölge dönemi" olarak adlandırılan sürecin bir süre daha devam ettiği kabul ediliyor.

Astrolojik değerlendirmelere göre retro sonrasında iletişimde yaşanan karışıklıkların, geciken planların ve geçmiş konuların etkisi kademeli olarak azalabilecek. Özellikle önemli mesajlar, iş görüşmeleri, belgeler, seyahat planları ve ödemelerle ilgili ayrıntıların kontrol edilmesi öneriliyor.