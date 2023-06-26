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Haberler Fotohaber Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:27

Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet tarafından Mersin bayram namazı saati belli oldu. Kurban Bayramı'nda namaz kılacak olan vatandaşlar namaz vakitlerini araştırıyor. Mersin ilinde ikamet edenler, bayram namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, " Mersin bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte Diyanet ile Mersin bayram namazı saati...

Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il Kurban Bayramı namazı saatleri bilgisini duyurdu. Mersin'de bayram namazı saati Diyanet tarafından belirlendi. 2023 Kurban Bayramı namazı kılmak isteyen kişiler Mersin bayram namazı vakti ile ibadet görevlerini yerine getirecekler. Bayramın gelmesiyle birlikte Mersin vatandaşlar camilerde namazını kılacak. Peki Mersin bayram namazı saati kaçta? 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte namaz saatleri

Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre Mersin bayram namazı vakti 06:07 olarak belirlendi. Buna göre il genelinde Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

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Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzların ardından teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd

Mersin bayram namazı saati! 2023 Diyanet ile Mersin Kurban Bayram namazı saat kaçta?
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