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Haberler Fotohaber MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin'de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 22:32

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin'de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

Son dakika Mersin'de okullar tatil mi merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısından sonra yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Mersin Valiliği, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Bu gelişme sonrası ''3 Kasım Cuma Mersin'de okul var mı yok mu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Kasım Cuma Mersin'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Mersin'de okulların durumu!

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin’de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

3 Kasım Cuma Mersin'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışların Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinin bazı kesimlerinde sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Bu noktada "3 Kasım Mersin'de okullar açık mı, kapalı mı, ders var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler Mersin Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin’de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

DOĞU AKDENİZ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyı ve kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yarın sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin’de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

Mersin Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

''Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.'' ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin’de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

3 KASIM CUMA MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla ilgili Mersin Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı kentte 3 Kasım 2023 Cuma günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Mersin'de okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin’de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

MERSİN HAVA DURUMU

03 Kasım Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | En Düşük Sıcaklık 18 - En Yüksek Sıcaklık 25

04 Kasım Cumartesi: Az Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 26

05 Kasım Pazar: Parçalı Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 18 - En Yüksek Sıcaklık 26

06 Kasım Pazartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 26

07 Kasım Salı: Az Bulutlu | En Düşük Sıcaklık 20 - En Yüksek Sıcaklık 27

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