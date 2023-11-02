Giriş Tarihi: 02.11.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 22:32

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 3 Kasım Cuma yarın Mersin'de okullar tatil mi edildi? Mersin Valiliği tatil açıklaması bekleniyor!

Son dakika Mersin'de okullar tatil mi merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarısından sonra yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Mersin Valiliği, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Bu gelişme sonrası ''3 Kasım Cuma Mersin'de okul var mı yok mu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Kasım Cuma Mersin'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Mersin'de okulların durumu!