Messi 2026 Dünya Kupası’nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN İSİM KİM?

Öte yandan maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderen Lionel Messi, bir istatistiğe daha imza attı. Arjantinli yıldız, 7 kez Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan ve 3 kez de en çok kaçıran oyuncu oldu.