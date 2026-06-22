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Haberler Fotohaber Messi 2026 Dünya Kupası'nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 22:03

Messi 2026 Dünya Kupası'nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelirken, Teksas'taki dev mücadeleye dünyaca ünlü Lionel Messi damgasını vurdu. Efsane futbolcu, attığı golle yeni bir rekora imza attı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı. İşte Arjantin - Avusturya maçının tüm detayları ve Messi tarafından kırılan o tarihi rekor...

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Messi 2026 Dünya Kupası’nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler AT&T Stadyumu'nda tarihi anlara tanıklık etti. J Grubu'nun kaderini belirleyecek Arjantin ve Avusturya maçı, Lionel Messi'nin rekorlar gecesine dönüştü. Messi, maç içinde hem büyük bir şanssızlık yaşadı hem de futbol tarihinin en ulaşılmaz zirvelerinden birine adını altın harflerle yazdırdı.

Messi 2026 Dünya Kupası’nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!

MESSİ 2026 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOLÜ VAR?

Avusturya karşısında durdurulamayan Lionel Messi, attığı muhteşem golle adını bir kez daha spor tarihinin zirvesine yazdırdı. Dünya Kupası organizasyonlarındaki toplam gol sayısını 17'ye çıkaran Lionel Messi, Alman efsane Miroslav Klose'yi (16 gol) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Lionel Messi ayrıca, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olmuştu.

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Messi 2026 Dünya Kupası’nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN İSİM KİM?

Öte yandan maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderen Lionel Messi, bir istatistiğe daha imza attı. Arjantinli yıldız, 7 kez Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan ve 3 kez de en çok kaçıran oyuncu oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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