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Messi 2026 Dünya Kupası'nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 22:03
Messi 2026 Dünya Kupası'nda kaç golü var? Arjantin - Avusturya Maçında Lionel Messi Tarihe Geçti!
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelirken, Teksas'taki dev mücadeleye dünyaca ünlü Lionel Messi damgasını vurdu. Efsane futbolcu, attığı golle yeni bir rekora imza attı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı. İşte Arjantin - Avusturya maçının tüm detayları ve Messi tarafından kırılan o tarihi rekor...