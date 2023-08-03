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Haberler Fotohaber METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:59

METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Metin Gürak kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları da yer alıyor. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Metin Gürak kimdir? 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…

METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Metin Gürak kimdir sorusu bugün yapılacak YAŞ toplantısında Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilecek isimler arasında anılması sebebiyle araştırılıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Konu ile ilgili gelişmeler takip edilirken Metin Gürak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

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METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

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