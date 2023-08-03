METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Metin Gürak kimdir sorusu General Kurmay Başkanlığı görevine atanacak isim öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra generallerin atama dosyaları da yer alıyor. 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ismi Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak kişilerin arasında anılıyor. Peki, Metin Gürak kimdir? 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler? İşte, yanıtı…