METİN GÜRAK KİMDİR? 2’nci Ordu Komutanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler?

Metin Gürak kimdir sorusu bugün yapılacak YAŞ toplantısında Genel Kurmay Başkanlığı görevine getirilecek isimler arasında anılması sebebiyle araştırılıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Konu ile ilgili gelişmeler takip edilirken Metin Gürak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…