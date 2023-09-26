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Haberler Fotohaber Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?
Giriş Tarihi: 26.09.2023 19:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 19:16

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

Mevlid Kandili'nde oruç tutarak bu kıymetli günün faziletlerinden faydalanmak isteyenler Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı hakkında açıklamaları takip ediyor. Kandil günleri dua kapılarının açık olması sebebiyle bu kıymetli geceleri dua ve ibadetle geçirmeyi adet edinen pek çok kişi, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) doğumu vesilesiyle Mevlid Kandili gecesini de ibadetle geçirecek. Bu kapsamda Mevlid Kandili orucu hangi gün başlar ve kaç gün tutulur sorusu yanıt arıyor. İşte konunun detayları.

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

Mevlid Kandili orucu için hazırlık yapan pek çok kişi Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı ile ilgili İslam alimlerinin açıklamalarını takip ediyor. Konuyla ilgili Diyanet'in açıklamalarını inceleyen vatandaşlar bu açıklamalar ışığında Mevlid Kandili orucu hangi gün başlar ve kaç gün tutulur sorusuna cevap buldu. İşte merak edilenlerin yanıtı!

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunu cevaplayan iki farklı görüş vardır.

Birinci Görüş:
Rasûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk'a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Siyam 197, 198) Bu hadisten yola çıkarak büyükler Rasûlullah Efendimiz'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.

İkinci Görüş:
Efendimiz'in cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Efendimiz'in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur'ân-ı Kerîm'ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor. Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır. Fakat ikisi de Cenâb-ı Hakk'a bir şükrâne olarak olacak. Bir sevinç alâmetleri olması lâzım.

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Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ VE SEVABI
Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Mevlid kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir:

Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.

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