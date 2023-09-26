Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı! MEVLİD KANDİLİ ORUCU ne zaman tutulur, saat kaçta ve nasıl niyet edilir, farz mı?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusunu cevaplayan iki farklı görüş vardır.

Birinci Görüş:

Rasûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk'a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: "O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Siyam 197, 198) Bu hadisten yola çıkarak büyükler Rasûlullah Efendimiz'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir.

İkinci Görüş:

Efendimiz'in cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Efendimiz'in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur'ân-ı Kerîm'ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor. Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır. Fakat ikisi de Cenâb-ı Hakk'a bir şükrâne olarak olacak. Bir sevinç alâmetleri olması lâzım.