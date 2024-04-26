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Haberler Fotohaber Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:16

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. 10 yıllık hazırlık aşamasının ardından tamamlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat bugün kamuoyuyla paylaşılıyor. Ders içeriklerini sadeleştiren yeni müfredat çocukların beklentileri ve yönelimleri dikkate alınarak hazırlandı. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, MEB müfredat değişikliği 2024 ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat için düğmeye bastı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata adım atılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kademeli şekilde uygulanacak program ile 9 okuryazarlık türü belirlediklerini ve programda ciddi bir seyreltme sürecine girdiklerini açıkladı. Yeni müfredat ilk olarak okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak. İşte yeni müfredatın detayları.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının bugün kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını duyurdu. İçeriğin sadeleştiği ama ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyen yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, çocukların beklentileri ve yönelimlerini dikkate alarak hazırlanan bir müfredat taslağı sunduklarının altını çizdi.

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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

HAZIRLIK AŞMASI 10 YIL SÜRDÜ!

Tekin, "Müfredatlar belli takvimler içerisinde revize edilmeli. Müfredat çalışmaları uzun yıllar önce başladı, 2017 müfredat değişikliği de bunun bir ilk adımıydı. Dolayısıyla 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var" diyen Tekin, bu süreçte çok uzun görüş alışverişlerinin ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizlerin yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

ÖNCE OKUL ÖNCESİ, 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Tekin, "1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar yaptık, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen arkadaşımız bu toplantılara sürekli olarak katıldı. Yeni müfredat gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Hazırladığımız program, her kademenin birinci sınıfında uygulanacak. 4 sınıf düzeyi olan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni programımızı uygulamaya başlamış olacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

2-3-4-6-7-8- 10-11-12. SINIFLARA DA UYGULANACAK!

Uygulama daha sonra diğer kademelerde uygulanmaya başlayacak.

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