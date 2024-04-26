Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
09:16
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. 10 yıllık hazırlık aşamasının ardından tamamlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat bugün kamuoyuyla paylaşılıyor. Ders içeriklerini sadeleştiren yeni müfredat çocukların beklentileri ve yönelimleri dikkate alınarak hazırlandı. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, MEB müfredat değişikliği 2024 ne zaman başlıyor? İşte detaylar.