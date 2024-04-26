Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

HAZIRLIK AŞMASI 10 YIL SÜRDÜ!

Tekin, "Müfredatlar belli takvimler içerisinde revize edilmeli. Müfredat çalışmaları uzun yıllar önce başladı, 2017 müfredat değişikliği de bunun bir ilk adımıydı. Dolayısıyla 2013'ten itibaren başlayıp, bugün geldiğimiz noktada ulaştığımız metinlere bizi ulaştıran çok kapsamlı bir çalışma takvimi var" diyen Tekin, bu süreçte çok uzun görüş alışverişlerinin ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizlerin yapıldığını, toplantılar düzenlendiğini aktardı.