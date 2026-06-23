Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda tüm taraftarları ekran başına kilitleyecek tarihi bir grup finaline çıkacak. Galibiyeti hedefleyen ay-yıldızlı ekip, grubun en kritik müsabakasında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ve ABD maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece Türkiye - ABD fikstürü ön plana çıktı.