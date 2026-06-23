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Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:56
Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırmaya başladı. İlk iki maçın ardından turnuvada galibiyet elde etmek isteyen ay-yıldızlı takım ile büyük randevu öncesinde heyecanlı bekleyiş başladı.