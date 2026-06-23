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Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:56

Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar "Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırmaya başladı. İlk iki maçın ardından turnuvada galibiyet elde etmek isteyen ay-yıldızlı takım ile büyük randevu öncesinde heyecanlı bekleyiş başladı.

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Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda tüm taraftarları ekran başına kilitleyecek tarihi bir grup finaline çıkacak. Galibiyeti hedefleyen ay-yıldızlı ekip, grubun en kritik müsabakasında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ve ABD maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Böylece Türkiye - ABD fikstürü ön plana çıktı.

Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 26 Haziran Cuma günü oynanacak.

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Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 05.00 olacak. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki son sınavında üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

Milli Maç 2026 FIFA Dünya Kupası| Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası D Grubu kapsamında karşı karşıya gelecek olan Türkiye - ABD maçı 22 Haziran Pazar günü, TSİ ile 05:00'te TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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