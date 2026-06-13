MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

2026 Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı mücadeleyle devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki performansını yakından takip eden taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Avustralya - Türkiye maçı öncesinde muhtemel kadrolar ve karşılaşmaya ilişkin detaylar futbol gündeminde öne çıkıyor.