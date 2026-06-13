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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 13.06.2026 20:31
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçlarından birinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Avustralya - Türkiye karşılaşmasının muhtemel 11'leri de merak edilen konular arasında yer alıyor.