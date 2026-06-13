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Giriş Tarihi: 13.06.2026 20:31

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçlarından birinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Avustralya - Türkiye karşılaşmasının muhtemel 11'leri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

2026 Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı mücadeleyle devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki performansını yakından takip eden taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Avustralya - Türkiye maçı öncesinde muhtemel kadrolar ve karşılaşmaya ilişkin detaylar futbol gündeminde öne çıkıyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avustralya–Türkiye karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de oynanacak.

A Milli Takım, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin de TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

  • 14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00)
  • 20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00)
  • 26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00)

Ay-Yıldızlılar, grup aşamasını ev sahibi ABD karşısında tamamlayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avustralya - Türkiye Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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