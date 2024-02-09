Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:35
Her ay iki defa çekilen Milli Piyango sorgulama ekranlarında takip ediliyor. Şubat ayı çekilişi MP TV üzerinden canlı izleniyor. 20 milyon TL seviyesinde bulunan büyük ikramiye bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Şans oyunu severler amorti ve katlarında araştırmaları sürdürüyor. MPİ bilet sorgulamaları hız kazanıyor. Peki, 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…