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Haberler Fotohaber Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:35

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

Her ay iki defa çekilen Milli Piyango sorgulama ekranlarında takip ediliyor. Şubat ayı çekilişi MP TV üzerinden canlı izleniyor. 20 milyon TL seviyesinde bulunan büyük ikramiye bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Şans oyunu severler amorti ve katlarında araştırmaları sürdürüyor. MPİ bilet sorgulamaları hız kazanıyor. Peki, 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

Milli Piyango sonuçları sorgulama 9 Şubat Cuma çekilişi ile gündemde. 2024-Şubat ayının ilk çekilişi https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango ekranlarından takip ediliyor. Büyük ikramiyenin anahtarı kazandıran numaraların ardında yer alıyor. Çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama ile ortaya çıkıyor. Peki; 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Şubat saat 17.30 itibarıyla başlayan çekiliş MP TV üzerinden canlı yayımlanıyor. Bilet sahipleri çekilişi canlı takip edebildiği gibi kazandıran numaraları da Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor.

işte, sorgulama ekranı:

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango ekranında ve MP TV canlı yayın ile takip edilecek Milli Piyango sonuçları gündemdeki yerini aldı.

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Şubat Milli Piyango sorgulama MPİ

NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.

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