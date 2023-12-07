Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Büyük İkramiye Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi 2024 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye miktarını duyurdu. MPİ'nin açıklamasına göre 2024 yılbaşı çekilişi tamı tamına 400 milyon TL kazandıracak. Toplam ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olduğu çekilişte bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili!