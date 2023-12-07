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Haberler Fotohaber Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler
Giriş Tarihi: 07.12.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 14:28

Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 400.000.000 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmayı hayal edenler biletlerini alarak geri sayıma geçti. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango sorgulama 2024 ekranı ile biletinize isabet eden rakamı kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak tek tek tüm rakamları kontrol etmeye gerek kalmadan MPİ sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama 2024 ve yılbaşı çekiliş sonuçları ekranı!

Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 yılbaşı çekilişi sonuçlarının belli olmasıyla birlikte erişime açılıyor. 31 Aralık akşamı düzenlenecek olan MPİ yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahiplerini bulacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin hemen ardından, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla biletinizdeki numaraları online olarak sorgulayabilir, ikramiye, amorti ya da teselli ikramiyesi kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Milli Piyango sonuçları ile 2024 yılbaşı özel çekiliş bilet sorgulama ekranı bu yıl da sabah.com.tr'de!

Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango sorgulama işlemi millipiyangoonline ve sabah.com.tr MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. 2024 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde çekilişin sonuçlanmasıyla birlikte aşağıda yer alan linke tıklayarak bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, biletinizdeki numaraları girerek ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca çekilişin hemen ardından ikramiye kazanan şanslı numaralar liste halinde sabah.com.tr'de yer alacak. Tamamı dağıtım garantili 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan rakamları bu listeden de görüntüleyebilirsiniz.

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

2024 Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayınız

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Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Büyük İkramiye Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi 2024 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye miktarını duyurdu. MPİ'nin açıklamasına göre 2024 yılbaşı çekilişi tamı tamına 400 milyon TL kazandıracak. Toplam ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olduğu çekilişte bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili!

Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

2024 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazananların tam listesi sabah.com.tr'de yayınlanacak. Büyük ikramiye ve diğer büyük rakamları kazanan şanslı numaralar sıralı tam liste halinde haberimize eklenecek. Buradan biletinizdeki numaraları tespit edebileceğiniz gibi Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden de biletinizdeki rakamlara ikramiye isabet edip etmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

2024 Milli Piyango Sonuçları İçin Tıklayınız

Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bileti Ne Kadar?

Milli Piyango bileti yılbaşı çekilişi için satışa sunuldu. 31 Aralık akşamı yapılacak yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

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