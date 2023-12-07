Milli Piyango sonuçları sabah.com.tr’de olacak! Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı 2024 ile kazanan biletler

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 400.000.000 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmayı hayal edenler biletlerini alarak geri sayıma geçti. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr'de olacak. Milli Piyango sorgulama 2024 ekranı ile biletinize isabet eden rakamı kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama yaparak tek tek tüm rakamları kontrol etmeye gerek kalmadan MPİ sonuçları sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte, Milli Piyango sorgulama 2024 ve yılbaşı çekiliş sonuçları ekranı!