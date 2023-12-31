Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:14
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2024: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste kazandıran numaralar
Son dakika haberi... Milli Piyango sonuçları için milyonlarca kişinin bekleyişi bugün sona eriyor. 18:30'da başlayan ve 23:30'a kadar devam edecek olan yılbaşı özel çekilişi için ilk sonuçlar geldi. Milli Piyango Online tarafından tüm sonuçlar geldiği anda Milli Piyango sorgulama sayfamız üzerinden sıralı tam listeye ulaşabilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama 2024 ile biletinizi saniyeler içinde kontrol edebilirsiniz. İşte, MPİ Milli Piyango sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…