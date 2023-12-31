MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2024: Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste kazandıran numaralar

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online yılbaşı özel çekilişi bugün 18:30'da başladı. Milyonlarca kişinin bilet alarak heyecanla beklediği 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ise günün son çekilişiyle sahibini bulacak. Milli Piyango sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak. Öte yandan Milli Piyango çekilişinin başlamasıyla birlikte sıralı liste halinde ilk sonuçlar da yayınlandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi hızlı bilet sorgulama ekranına ve sıra tam listeye sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. İşte, 2024 Milli Piyango sorgulama sayfası ve kazandıran numaralar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2024

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için ilk sonuçlar geldi. İşte kazandıran şanslı numaralar...