MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA | Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları! 2026 Amorti ve büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.