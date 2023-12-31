Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:15
Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?
Milli piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan binlerce vatandaş, heyecanla büyük ikramiye için çekiliş saatini araştırıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL iken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar pay sahiplerine çekiliş sonrası dağıtılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta, hangi kanalda?