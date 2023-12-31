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Haberler Fotohaber Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:15

Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan binlerce vatandaş, heyecanla büyük ikramiye için çekiliş saatini araştırıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL iken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar pay sahiplerine çekiliş sonrası dağıtılacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle bilet alan vatandaşlar, bugün Milli piyango canlı çekiliş ekranı ile şanslı numaraları yakından takip edecek. Peki, 20254 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak

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Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Büyük küçük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2024 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango canlı yılbaşı çekilişi bugün saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'de açıklanacak.

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