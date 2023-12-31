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Haberler Fotohaber Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:26

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 3 rakam ne kadar veriyor sorusu 31 Aralık çekilişi kapsamında bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye ile toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık tutar dağıtılacak. Kazandıran numaraların yanı sıra birkaç rakamı tutturanlar da ikramiyeden pay alabilecek. Bu noktada 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusu MPİ üzerinden araştırılıyor. Peki; bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 3 rakam ne kadar veriyor arama geçmişlerinde yerini aldı. Kazandıran numaralar arasından birkaçını bilen şans oyunu severler bu noktada amortinin yanı sıra diğer ikramiye tutarlarına da odaklanmış durumda. Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye verir soruları bilet sahiplerinin gündeminde. 2024 yılbaşı çekilişini canlı yayın ile takip edenler amorti sorgulama ekranının yanı sıra MPİ ve SABAH üzerinden ne kadar ikramiye kazandığını araştırılıyor. Peki, Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor? İşte, cevabı!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başladı. Çekilişin gece yarısı 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?

Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı SABAH'ta yer alacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 3 BİLEN NE KAZANACAK?

Yılbaşı çekilişi tamamlandığında 3 bilene verilecek ikramiye 1200 TL olacak. İşte, 3 rakama göre kazanan numaralar:

Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?
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