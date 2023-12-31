Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 3 rakam ne kadar veriyor arama geçmişlerinde yerini aldı. Kazandıran numaralar arasından birkaçını bilen şans oyunu severler bu noktada amortinin yanı sıra diğer ikramiye tutarlarına da odaklanmış durumda. Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye verir soruları bilet sahiplerinin gündeminde. 2024 yılbaşı çekilişini canlı yayın ile takip edenler amorti sorgulama ekranının yanı sıra MPİ ve SABAH üzerinden ne kadar ikramiye kazandığını araştırılıyor. Peki, Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor? İşte, cevabı!