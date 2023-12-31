Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne kadar verilecek? 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:26
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 3 rakam ne kadar veriyor sorusu 31 Aralık çekilişi kapsamında bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye ile toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık tutar dağıtılacak. Kazandıran numaraların yanı sıra birkaç rakamı tutturanlar da ikramiyeden pay alabilecek. Bu noktada 2024 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor sorusu MPİ üzerinden araştırılıyor. Peki; bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor, son 3 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor?