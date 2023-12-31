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Haberler Fotohaber Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…
Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:32

Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başlamak üzereyken 31 Aralık yılbaşı gecesi noter huzurunda yapılacak yılbaşı özel çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığı kontrol edenler Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar için araştırmalara başladılar. Çekiliş takvimine göre 4. kategoride 1 milyon TL ikramiye için detaylar belli olacak. Peki, Milli Piyango 1 milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte 2024 MPİ yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başladı. 1 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını merak eden vatandaşlar, çıkan numaralar listesini sorgulamaya başladı. Milli Piyango takvimine göre, 4. kategoride verilecek 1 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı konusunda detaylara https://www.sabah.com.tr/milli-piyango-sonuclari ulaşılabilecek. Peki, Milli Piyango 1 Milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte 2024 MP yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.

Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak çekilişin gece yarısı 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.

1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

MİLLİ PİYANGO 1 MİLYON TL ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

4. kategori için çekilişin gerçekleşmesi bekleniyor.

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