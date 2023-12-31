Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başladı. 1 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını merak eden vatandaşlar, çıkan numaralar listesini sorgulamaya başladı. Milli Piyango takvimine göre, 4. kategoride verilecek 1 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı konusunda detaylara https://www.sabah.com.tr/milli-piyango-sonuclari ulaşılabilecek. Peki, Milli Piyango 1 Milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte 2024 MP yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar.