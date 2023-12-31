Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:32
Milli Piyango yılbaşı özel 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar…
Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi başlamak üzereyken 31 Aralık yılbaşı gecesi noter huzurunda yapılacak yılbaşı özel çekilişi sonuçları merakla bekleniyor. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığı kontrol edenler Milli Piyango çekilişi 1 milyon TL kazanan sayılar için araştırmalara başladılar. Çekiliş takvimine göre 4. kategoride 1 milyon TL ikramiye için detaylar belli olacak. Peki, Milli Piyango 1 milyon TL çıkan numaralar hangileri? İşte 2024 MPİ yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar