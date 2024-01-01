Son Dakika Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar son dakika açıklandı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarını tek tek MP TV canlı yayın ekranında açıklıyor. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin yanı sıra 40.000.000 TL'lik ikramiyenin de hangi rakamlara çıkacağı merak konusuydu. Kategori kategori gerçekleşen çekiliş sonucunda ''Milli Piyango'da 40 Milyon TL kazandıran numaralar hangileri, açıklandı mı?'' soruları yanıt buldu. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar sorgulama…