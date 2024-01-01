Son Dakika Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu!

Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:10
Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar son dakika belli oldu. Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başladı ve 23.30'da sona erecek. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte ikramiye kazananlar kategori kategori açıklanıyor. Bu kapsamda ''Milli Piyango'da 40 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?'' sorusu da yanıt buldu. 40.000.000 TL çıkan biletler için MPİ resmi internet sayfası binlerce bilet sahibi tarafından ziyaret ediyor. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı…