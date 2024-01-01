Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son Dakika Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:10

Son Dakika Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu!

Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran numaralar son dakika belli oldu. Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30 itibarıyla başladı ve 23.30'da sona erecek. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte ikramiye kazananlar kategori kategori açıklanıyor. Bu kapsamda ''Milli Piyango'da 40 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?'' sorusu da yanıt buldu. 40.000.000 TL çıkan biletler için MPİ resmi internet sayfası binlerce bilet sahibi tarafından ziyaret ediyor. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı…

Milli Piyango’da 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar son dakika açıklandı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarını tek tek MP TV canlı yayın ekranında açıklıyor. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin yanı sıra 40.000.000 TL'lik ikramiyenin de hangi rakamlara çıkacağı merak konusuydu. Kategori kategori gerçekleşen çekiliş sonucunda ''Milli Piyango'da 40 Milyon TL kazandıran numaralar hangileri, açıklandı mı?'' soruları yanıt buldu. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar sorgulama…

Milli Piyango’da 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu

MİLLİ PİYANGO 40.000.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu.

6815815

1367224

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango’da 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başladı ve 23.30'da tamamlanacak.

Milli Piyango’da 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu

- 2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.

- 1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

Milli Piyango’da 40 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 40.000.000 kazandıran sayılar belli oldu

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL olarak duyuruldu. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 400 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak..

SON DAKİKA