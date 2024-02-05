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Haberler Fotohaber MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:45

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

Miraç Kandili her yıl İslam aleminin hakim olduğu toplumlarda Recep ayının 27. gecesi kutlanır. Kelime olarak da ''yukarı çıkma vasıtası, merdiven'' anlamına gelen bu anlamlı ve faziletli gecede, eller semaya yükselip dualar ve ibadetler edilecek. Miraç Kandili olayı nedir sorusu da bu önemli gecenin gelişiyle birlikte yine merak konusu oldu Peki, anlamı ve faziletleri nelerdir, miraç gecesinde ne oldu? İşte, Miraç Kandili anlamı, önemi ve olayı hakkında merak edilenler…

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

Miraç Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselmesini ifade eder. Recep ayında idrak edilen bu mübarek gece her yıl olduğu gibi bu yılda Müslüman âleminde dualarla ve ibadetlerle karşılanacak. Bu önemli gece öncesinde Miraç Kandili nedir sorusu bir kez daha cevap araıyor. İşte, Miraç Kandili anlamı, önemi ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılar…

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, bu sene 6 Şubat 2024 Salı gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselişini ifade eden Miraç gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilerek en verimli şekilde değerlendirilecek.

Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi şöyle;

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MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.

Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Miraç Kandili olarak kabul gören Miraç Gecesi'nin önemli olarak kabul edilmesinin sebebi geçmişte meydana gelmiş bir olaydır. Miraç Gecesi'nde Hz. Muhammed (SAV) göğe yükselmiştir. Göğe yükseliş, Allah'ın emri ve dört büyük melek arasında yer alan Hz. Cebrail'in eşliğinde gerçekleşmiştir.

Allah tarafından Hz. Muhammed'e (SAV) sunulan bu yükseliş, toplamda iki aşamada gerçekleşmiştir. Bu aşamaların ilkine "İsra" ikincisine ise "Miraç" adı verilir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NE?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

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