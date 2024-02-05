MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ DİYANET || Miraç kandili nedir, anlamı ve faziletleri nelerdir, kelime anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:45
Miraç Kandili her yıl İslam aleminin hakim olduğu toplumlarda Recep ayının 27. gecesi kutlanır. Kelime olarak da ''yukarı çıkma vasıtası, merdiven'' anlamına gelen bu anlamlı ve faziletli gecede, eller semaya yükselip dualar ve ibadetler edilecek. Miraç Kandili olayı nedir sorusu da bu önemli gecenin gelişiyle birlikte yine merak konusu oldu Peki, anlamı ve faziletleri nelerdir, miraç gecesinde ne oldu? İşte, Miraç Kandili anlamı, önemi ve olayı hakkında merak edilenler…