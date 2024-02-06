Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:24
Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?
Hicri Takvime göre Recep Ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Yükselme ve göğe çıkma anlamlarına gelen İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu geceyi maneviyat yüklü ve ibadetleriyle geçirmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili gecesi ibadetleri ve duaları için araştırmalarına başladılar. İslam dünyası için mübarek günlerden olan Kandillerde Müslümanlar günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? işte bu gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü