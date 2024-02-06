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Haberler Fotohaber Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:24

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Hicri Takvime göre Recep Ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Yükselme ve göğe çıkma anlamlarına gelen İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu geceyi maneviyat yüklü ve ibadetleriyle geçirmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili gecesi ibadetleri ve duaları için araştırmalarına başladılar. İslam dünyası için mübarek günlerden olan Kandillerde Müslümanlar günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? işte bu gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Miraç Kandili İslam inancına göre ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde olduğundan bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Bu gecede bolca ibadet edip maneviyatla ilgilenmek gerekir. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Miraç Kandili duası ve ibadetleri

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

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Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Miraç Kandili duası! Miraç Kandili gecesi neler yapılır, ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Miraç Kandiline özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecenin sevaplarından faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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