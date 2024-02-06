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Haberler Fotohaber Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada (YENİ)
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:48

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada (YENİ)

İslam dünyası için büyük önem ihya eden Miraç Kandili bugün eda ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mucizevi gecede dua kapıları sonuna kadar açık. Bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenler kandil mesajları ile duygularını sevdikleri ile paylaşıyor. Aile büyüklerine, dostlarına "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları iletmek isteyenler resimli, yazılı Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile temennilerini göndermeye başladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin seneyi devriyesinin de denk geldiği Miraç Kandili'nde başta deprem bölgesinde vefat eden insanlar ve yakınlarının unutulmadığı kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, yazılı, en güzel kandil mesajları paylaşılıyor. İşte, 2024 Miraç Kandili gecesi mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajları…

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada YENİ

Recep ayının 27. Gecesine girilirken Kandil mesajları ve sözleri paylaşılmaya başladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıl dönümünün denk geldiği bu gecede Hayırlı Kandiller mesajları ile asrın felaketinde vefat edenler ve yakınları dualarda ve mesajlarda unutulmuyor. En güzel ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri seçenekleri çeşitli iletişim araçları üzerinde dolaşıma girdi. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı görseller ile günün anlam ve önemi ifade ediliyor. İşte, en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları!

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada YENİ

EN YENİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2024

Miraç Kandili Mesajları 1: Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 2: Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada YENİ

Miraç Kandili Mesajları 3: Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Miraç Kandili Mesajları 4: Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada YENİ

Miraç Kandili Mesajları 5: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 6: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada YENİ

Miraç Kandili Mesajları 7: Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Miraç Kandili Mesajları 8: Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

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