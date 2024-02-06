Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Dualı, Özgün, Resimli Miraç Kandili mesajları burada (YENİ)

Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:48
İslam dünyası için büyük önem ihya eden Miraç Kandili bugün eda ediliyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği bu mucizevi gecede dua kapıları sonuna kadar açık. Bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenler kandil mesajları ile duygularını sevdikleri ile paylaşıyor. Aile büyüklerine, dostlarına "Kandiliniz Mübarek Olsun" mesajları iletmek isteyenler resimli, yazılı Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile temennilerini göndermeye başladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin seneyi devriyesinin de denk geldiği Miraç Kandili'nde başta deprem bölgesinde vefat eden insanlar ve yakınlarının unutulmadığı kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, yazılı, en güzel kandil mesajları paylaşılıyor. İşte, 2024 Miraç Kandili gecesi mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajları…