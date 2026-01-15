Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.01.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 07:53

Miraç Kandili mesajları 2026: Dualı, anlamlı ve resimli "Hayırlı Kandiller" mesajları ve sözleri!

Miraç Kandili'nin manevi coşkusu, İslam aleminin dört bir yanında hissediliyor. 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) ilahi huzura yükseldiği kutlu yolculuğun hatırasını taşıyor. Müslümanlar bu anlamlı gecede ibadet ve dualarla gönüllerini arındırırken, sevdiklerine gönderdikleri kandil mesajlarıyla da bu özel anın bereketini paylaşıyor. İşte 2026 yılına özel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri…

İslam dünyasında büyük bir manevi anlam taşıyan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Miraç mucizesinin yıl dönümü olarak kabul edilir. Müminler bu geceyi namaz kılıp dua ederek geçirir. Aynı zamanda akraba, dost ve yakınlarına gönderilen kandil mesajlarıyla bu manevi atmosfer paylaşılırken, 2026'ya özel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli Miraç Kandili mesajları yoğun ilgi görüyor.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2026

Miraç Kandili'nin kalbine huzur, hayatına bereket getirmesini diliyorum. Rabbim dualarını kabul etsin, gönlüne ferahlık versin.

Rabbim sana hayırlı yollar, huzurlu yarınlar nasip etsin.

Miraç Kandili, affın ve merhametin kapılarının açıldığı bir gecedir. Rabbim seni de bu rahmete dahil etsin.

Miraç Kandili, ruhumuza huzur, hayatımıza yön versin. Duaların kabul, gecen mübarek olsun.

Miraç, insanın yüklerinden arındığı bir yolculuktur. Hayırlı Kandiller.

Bu gece kalbin susmasın, dua etsin. Miraç Kandilin hayırlı olsun.

Miraç Kandili, gönlünde yeni bir başlangıç olsun. Rabbim sana sağlık, huzur ve hayırlı kapılar açsın.

Miraç, insanın iç dünyasından başlayıp semaya uzanan en temiz yolculuktur. Bu mübarek gecede Rabbim sana af, bereket ve gönül huzuru versin. Kandilin mübarek olsun.

Bu kutsal gecede yapılan her dua, Allah katında bir kapı aralar. Miraç Kandili vesilesiyle Rabbim sana hayırlı kapılar açsın.

Miraç Kandili'nin bizlere sunduğu bu mübarek zaman diliminde, kalplerimizin imanla dolmasını, dualarımızın semaya kabul ile yükselmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim bu gece hürmetine bizleri affına ve rahmetine nail eylesin.

Miraç Kandili'nin gönüllerimize huzur, hayatımıza bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, gönüllerin nurla dolu olmasını dilerim. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, dualarımız kabul, kalplerimiz ferah olsun.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) miraca yükseldiği bu kutlu gecede, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Miraç Kandili'nin hayatımıza huzur, gönüllerimize ferahlık getirmesini temenni ediyorum.

Yorgun kalbin, kırılan umutların ve sessiz duaların bu gece gökyüzüne ulaşsın. Miraç Kandili, hayatına yeni bir ışık, ruhuna derin bir huzur getirsin.

Rabbim bu gecede dualarını boş çevirmesin. Hayırlı kandiller.

Miraç gecesi vesilesiyle kalplerimizin imanla, hayatlarımızın huzurla dolmasını dilerim.

Bu mübarek gecede Rabbimizin rahmet kapılarının ardına kadar açıldığına inanıyor, gönülden edilen duaların karşılıksız kalmamasını diliyorum. Miraç Kandili vesilesiyle kalplerimiz arınsın, umutlarımız tazelensin.

Duaların semaya yükseldiği bu mübarek gecede, Rabbim bizleri affına nail olan kullarından eylesin.

Miraç Kandili'nin manevi ikliminde birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun.

Bu müstesna gecede yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ederim.

Miraç Kandili'nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederim.

Bu kutlu gecede affa, merhamete ve bağışlanmaya vesile olacak dualarda buluşmak dileğiyle.

Miraç Kandili, hayatına güzellik, gönlüne sükûnet getirsin.