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Haberler Fotohaber Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:04

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

İslam alemi yılın ikinci kandilini karşılıyor. Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anlatan bu özel gece ibadetle geçilirken hadisler ışığında arkadaşlarını, ailesini ve akrabalarını unutmayacak Müslümanlar, Kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları arayışına çıktı. Sevdiklerine Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler en güzel seçenekleri değerlendiriyor. İşte, 2024 kandil mesajları ve sözleri…

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili, 'yukarı çıkma vasıtası, merdiven' anlamlarına gelen kelime ile isimlendirilmiştir. Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve ardından göğe yükseliş şeklinde gerçekleştiği rivayet edilen hadise mübarek üç aylar içerisinde yer alıyor. 2024 Miraç Kandili mesajları ve sözleri bu noktada dini değerleri hatırlamakla birlikte günün anlam ve önemine vurgu yapmak üzere hazırlanıyor. Kandil mesajı seçenekleri değerlendirilmeye başladı. İşte; kısa, uzun, dualı, resimli kandil mesajları

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

MİRAÇ KANDİL MESAJI VE SÖZLERİ 2024

Miraç Kandili Mesajları 1: Bu güzel gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Miraç Geceniz Mübarek Olsun.

Miraç Kandili Mesajları 2: Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine dermen gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Miraç Kandili Mesajları 3: Namaz müminin Miracıdır. Hayırlı Kandiller

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Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili Mesajları 4: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 5: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 6: Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili Mesajları 7: Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Miraç Kandili Mesajları 8: Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 9: Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Miraç Kandili Mesajları 10: Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili Mesajları 10: Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Miraç Kandili Mesajları 11: Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler.

Miraç Kandili Mesajları 12: İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

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