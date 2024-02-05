Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:04
Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri 2024 | Dualı, kısa, uzun, resimli kandil mesajları ile Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!
İslam alemi yılın ikinci kandilini karşılıyor. Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anlatan bu özel gece ibadetle geçilirken hadisler ışığında arkadaşlarını, ailesini ve akrabalarını unutmayacak Müslümanlar, Kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Miraç Kandili mesajları arayışına çıktı. Sevdiklerine Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler en güzel seçenekleri değerlendiriyor. İşte, 2024 kandil mesajları ve sözleri…