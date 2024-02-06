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Haberler Fotohaber Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:13

Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. İslam alemi ibadetlerle dolu geçireceği bu özel günde 'mirac' hadisesini de anıyor. Nafile, şükür, tesbih namazı gibi birçok ibadetle kandil namazı kılınışı da gündemdeki yerini aldı. Diyanet ile kandil gecesi namazları özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki; Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat? İşte, ayrıntılar...

Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

Miraç Kandili namazı kılınışı, rekat sayısı, niyeti İslam aleminin gündeminde. Bol bol ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen mübarek günde okunacak her dua, kılınacak namaz ve tutulacak oruçlar faziletleri ile Müslümanlara hediye ediliyor. Kandil gecesi namazı bu noktada genellikle akşam saatlerinde eda ediliyor. Peki; Miraç kandil namazı nasıl kılınır, ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat?

Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI VAR MI, NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilenlere göre kandil gecelerine özel namazlar bulunmuyor. Ancak bu gecede kılınacak nafile namaz, şükür namazı ve tespih namazı faziletleriyle dikkat çekiyor.

Akşam ezanıyla birlikte başlayan ibadetler bu namazlar ile sürdürülebilir.

Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor.

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Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

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