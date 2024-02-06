Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:13
Miraç Kandili namazı kılınışı | Diyanet ile Miraç kandil namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne zaman eda edilir?
Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak ediliyor. İslam alemi ibadetlerle dolu geçireceği bu özel günde 'mirac' hadisesini de anıyor. Nafile, şükür, tesbih namazı gibi birçok ibadetle kandil namazı kılınışı da gündemdeki yerini aldı. Diyanet ile kandil gecesi namazları özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki; Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, vakti ne zaman, nasıl niyet edilir, kaç rekat? İşte, ayrıntılar...