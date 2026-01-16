Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:29

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili, İslam aleminde derin ve manevi bir anlam taşıyor. Bu gece idrak edilecek olmasıyla birlikte, kandil gecesini ibadet ederken geçirmek isteyen müslümanlar alemi Diyanet'in bu geceye özel yapılmasını önerdiği ibadetlere odaklandı. Kandil gecelerini namaz kılıp, kuran okuyup, oruç tutarak geçirecekler Miraç Kandili namazı kılınışını araştırıyor.

  • ABONE OL
Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak ediliyor. Kandil gecesinde namaz kılmak isteyenler Diyanet kaynaklarına yönelmiş durumda. Kandil gecesini namaz, dua ve zikirle geçirmek isteyenler "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır?" sorusuna yanıt arıyor.

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

Miraç Kandili namazı kılınışı Diyanet: Miraç Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?