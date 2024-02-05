Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:20
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı
Hicri Takvime göre Recep Ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili yükselme ve göğe çıkma anlamlarına gelir. Miraç gecesinde İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu geceyi maneviyat yüklü ve ibadetleriyle geçirmek isteyen Müslümanlar "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitte kılınır, kaç rekattır" şeklinde araştırmalarına başladı. Recep ayının 27.gecesine denk gelen ve kelime anlamı olarak bir zorluktan kurtulmak şeklinde tanımlanan bu mübarek günde binlerce Müslüman günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler?