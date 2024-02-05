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Haberler Fotohaber MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:20

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

Hicri Takvime göre Recep Ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili yükselme ve göğe çıkma anlamlarına gelir. Miraç gecesinde İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu geceyi maneviyat yüklü ve ibadetleriyle geçirmek isteyen Müslümanlar "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi vakitte kılınır, kaç rekattır" şeklinde araştırmalarına başladı. Recep ayının 27.gecesine denk gelen ve kelime anlamı olarak bir zorluktan kurtulmak şeklinde tanımlanan bu mübarek günde binlerce Müslüman günahlarından arınmak ve iman etmek için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

Miraç Kandili namazı yoktur ancak bu mübarek günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için teşbih ve nafile namazlarının kılınabileceği alim tarafından söylenmektedir. Bu Kandil gününde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için Miraç Kandili namazı hakkında tüm detaylar

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Miraç Kandiline özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecenin sevaplarından faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, kaç rekattır, okunacak dualar neler? Diyanet Miraç namazı kılınışı

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?

Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazın her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

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