Miraç Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi
Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, ardından semaya yükseldiği mübarek gecedir. Bu anlamlı gece, Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve bu yıl 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek."Miraç" kelimesi yükselmek ve Allah'a yakınlaşmak anlamını taşırken, Müslümanlar için derin bir manevi anlam ifade eder. Rahmet ve bağışlanma kapılarının aralandığı bu gecede, ibadet ve dualara ayrı bir önem verilir. Peki, Miraç Kandili nedir, bu gecede ne oldu? İşte anlamı ve önemi