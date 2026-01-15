Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Miraç Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü, ardından semaya yükseldiği mübarek gecedir. Bu anlamlı gece, Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve bu yıl 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek."Miraç" kelimesi yükselmek ve Allah'a yakınlaşmak anlamını taşırken, Müslümanlar için derin bir manevi anlam ifade eder. Rahmet ve bağışlanma kapılarının aralandığı bu gecede, ibadet ve dualara ayrı bir önem verilir. Peki, Miraç Kandili nedir, bu gecede ne oldu? İşte anlamı ve önemi

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) ilahi huzura yükseldiği mübarek geceyi ifade eder. Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu anlamlı zaman dilimi, İslam âleminde derin bir manevi atmosferle karşılanır. Müminler için arınma, dua ve tövbeyle Allah'a yakınlaşma vesilesi olan Miraç, ibadetlerin daha bilinçli şekilde yerine getirilmesine de katkı sunar.Peki, Miraç Kandili nedir, bu gece ne oldu?

MİRAÇ NE DEMEKTİR?

Sözlükte "yukarıya doğru çıkmak" anlamına gelen urûc kökünden türetilen mi'râc kelimesi, "yükselme aracı, merdiven" olarak tanımlanır. İslam terminolojisinde ise, Hz. Peygamber'in göğe yükselmesi ve Allah'ın katına çıkışı olarak kullanılır. Bu olay, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru yapılan yolculuk ve oradan göğe yükselme şeklinde anlatılır. Kaynaklarda bu olay genellikle "İsra ve Mi'raç" olarak geçse de, Türkçede her iki olay da mi'raç kelimesiyle ifade edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesi, Miraç Gecesi olarak bilinir. Miraç kelimesi, "göğe yükselme" veya "yükselme" anlamlarını taşır. İsra ve Miraç olayı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve oradan Allah'ın huzuruna yükselmesi olarak tanımlanır. Bu gece, Peygamberimiz birçok manevi haller ve lütuflarla mükafatlandırılmış, hiç bir insanın ulaşamayacağı yüksek manevi düzeylere erişmiştir. Her yıl, bu özel gece Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır.

MİRAÇ GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen, rahmet ve hikmet dolu bir gecedir. Bu gece, Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'dan göğe yükselerek Allah'tan vahiy aldığı anı simgeler. Miraç hadisesinin müjdesi, Allah'a şirk koşmayanların günahlarının affedilmesi ve nihayetinde cennete kavuşacaklarıdır. Bu özel gece, Müslümanlar için manevi bir arınma ve yüksek sevap kazanma fırsatıdır.

Miraç, Allah'ın çağrısına yanıt vererek, her adımda O'na daha da yakınlaşmaktır. Bu, maddi dünyadan sıyrılıp manevi boyuta yönelmek ve geçici olandan vazgeçip kalıcı olanla birleşmektir. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından göklere ve ilahi huzura doğru yol almıştır. Bu kutsal yolculuk sırasında Hazreti Muhammed, "Burak" adlı özel bir binekle seyahat etmiştir.

Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılındı ve Allah'a şirk koşmayanların cennete kabul edileceği müjdesi verildi. Ayrıca bu gecede Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Âmenerrasulü" ayetleri indirildi. Allah, Peygamber Efendimiz'e, insanın onur ve yaşam hakkını koruma, toplumun huzurunu sağlama konusunda on iki önemli emir de vahyetti. Miraç gecesinin bir diğer manevi hediyesi de bu ayetlerin her gün yatsı namazından sonra okunarak imanın tazelenmesidir.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek, büyük sevaplara vesile olur. Çünkü bu kutsal gecede Peygamber Efendimize ve onun ümmetine "namaz" armağan edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınarak, ümmete bu büyük ibadet yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri, Sen'den önce; ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden önce cennete giremeyecektir!" şeklinde bir müjde de verilmiştir.

