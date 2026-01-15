Miraç Kandili nedir, bu gece ne oldu? İşte Miraç Kandili’nin anlamı ve önemi

Miraç gecesinde, beş vakit namaz farz kılındı ve Allah'a şirk koşmayanların cennete kabul edileceği müjdesi verildi. Ayrıca bu gecede Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Âmenerrasulü" ayetleri indirildi. Allah, Peygamber Efendimiz'e, insanın onur ve yaşam hakkını koruma, toplumun huzurunu sağlama konusunda on iki önemli emir de vahyetti. Miraç gecesinin bir diğer manevi hediyesi de bu ayetlerin her gün yatsı namazından sonra okunarak imanın tazelenmesidir.

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmek, büyük sevaplara vesile olur. Çünkü bu kutsal gecede Peygamber Efendimize ve onun ümmetine "namaz" armağan edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınarak, ümmete bu büyük ibadet yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri, Sen'den önce; ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden önce cennete giremeyecektir!" şeklinde bir müjde de verilmiştir.