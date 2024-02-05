Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 22:45

Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 6 Şubat gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle geçirilecek. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Bu kıymetli gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler ''Miraç Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Miraç Kandili duası ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…

Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen yılın ikinci kandili gelip çattı. İslam aleminin heyecanla ve özlemle beklediği Mirac Kandili, bu yıl 6 Şubat Salı gecesi idrak edilecek. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peygamber Efendimiz'in semaya ve ilahi huzura yükselmesi vesilesiyle tüm İslam coğrafyasında kutlanan bu mübarek gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki, Diyanet ile Miraç Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Miraç Kandili duası ve bu gecede yapılacak ibadetler.

Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

*Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

*Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

*O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

*Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kandil gecelerine özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecelerin feyzinden faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

SON DAKİKA