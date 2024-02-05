Miraç Kandili ibadetleri ve duası! Diyanet ile 2024 Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Giriş Tarihi: 05.02.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
22:45
İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 6 Şubat gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği gece olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle geçirilecek. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Bu kıymetli gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler ''Miraç Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Miraç Kandili duası ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…