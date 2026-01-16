Türkiye'nin en iyi haber sitesi
MİRAÇ KANDİLİİ BADETLERİ VE DUALARI: Bu gece neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:31

MİRAÇ KANDİLİİ BADETLERİ VE DUALARI: Bu gece neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

Miraç Kandili'nin manevi ikliminde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve okunacak dualar öne çıkarken, kandil gecesini ihya etmek isteyenler hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.

İslam alemi için büyük anlam taşıyan Miraç Kandili'nde, kalpler ibadet ve dua ile huzur buluyor. Bu özel gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler ile okunabilecek dualara dair detaylar gündeme gelirken, Diyanet kaynaklı bilgiler doğrultusunda "Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur ve hangi ibadetler yapılır?" sorusu öne çıkıyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Miraç Kandili duasının okunuşu şöyledir;

"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."