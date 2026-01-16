Haberler
MİRAÇ KANDİLİİ BADETLERİ VE DUALARI: Bu gece neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:31
Miraç Kandili'nin manevi ikliminde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar, çekilecek tesbihler ve okunacak dualar öne çıkarken, kandil gecesini ihya etmek isteyenler hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.