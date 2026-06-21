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MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 18:57
MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
21 Haziran Pazar 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu resmi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaralar açıklanacak. Peki Şans Topu çekilişi ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…