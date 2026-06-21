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Haberler Fotohaber MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 18:57

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

21 Haziran Pazar 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu resmi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Piyango Online tarafından yapılan canlı yayın çekilişi ile kazandıran numaralar açıklanacak. Peki Şans Topu çekilişi ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

21 Haziran Pazar 2026 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekilişte çıkan numaraları öğrenmek ve biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol etmek için MP bilet sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Şanslı rakamlar ve çekilişe ilişkin tüm detaylar, kupon dolduran vatandaşların gündeminde yer alıyor.

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

21 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haftanın iki günü heyecan yaşatan şans oyununda bu akşam gözler yine noter heyetine çevrilecek. Şans Topu çekilişi, 21 Haziran 2026 Pazar akşamı saat 20:00 itibarıyla başlayacak.

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MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA

Bilet sahipleri, çekiliş tamamlandıktan hemen sonra sonuçları millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirler.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR VE KAZANMA KURALLARI NELERDİR?

Klasikleşen şans oyununun kuralları oldukça basit fakat heyecan seviyesi bir o kadar yüksek. Katılımcılar, ilk küre içerisindeki 1'den 34'e kadar olan sayılardan 5 adet, ikinci küre içerisindeki 1'den 14'e kadar olan sayılardan ise 1 adet numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Oynanan her kolon için 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ya da 0+1 doğru tahmin yapılması durumunda farklı oranlarda ikramiye kazanma hakkı elde ediliyor.

MPİ Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama: 21 Haziran 2026 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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