MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Vatani görevini yerine getirmek üzere gerekli başvurularını ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar için en kritik dönemece girildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen sınıflandırma işlemleri için, adayların gözü tamamen sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Böylece önemli sürece ilişkin olarak Temmuz ayı ön plana çıktı.