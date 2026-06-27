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MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:29
MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, vatani borcunu ödemeye hazırlanan yükümlülerin merakla beklediği 2026 Ağustos dönemi celp takvimini resmen duyurdu. Yedek subay, yedek astsubay ile er statüsündeki adaylar, görev yapacakları birlikleri öğrenmek heyecanlı bekleyiş içinde. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...