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Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:29

MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, vatani borcunu ödemeye hazırlanan yükümlülerin merakla beklediği 2026 Ağustos dönemi celp takvimini resmen duyurdu. Yedek subay, yedek astsubay ile er statüsündeki adaylar, görev yapacakları birlikleri öğrenmek heyecanlı bekleyiş içinde. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar...

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MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

Vatani görevini yerine getirmek üzere gerekli başvurularını ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar için en kritik dönemece girildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yürütülen sınıflandırma işlemleri için, adayların gözü tamamen sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Böylece önemli sürece ilişkin olarak Temmuz ayı ön plana çıktı.

MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN VE NASIL SORGULANIR?

Ağustos dönemi askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Açıklanan sonuçların ardından yükümlüler yeniden sınıflandırmaya alınmayacak.

Ancak sevk döneminde mazeretsiz olarak bakaya kalan yedek subay ve astsubay adayları, er statüsünde askere sevk edilebilecek.

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MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

2026 Ağustos askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

MSB 2026 Askerlik Yerleri Sorgulama | Askerlik yerleri ne zaman ve nasıl sorgulanır?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 06 Ağustos 2026

Er (2'nci Grup) 03 Eylül 2026

Er (3'üncü Grup) 01 Ekim 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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