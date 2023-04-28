MSB personel alımı 2023 başvuru tarihleri: Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:36

MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada ''2023 MSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar sürüyor. Peki, 30 bin 62 MSB personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…