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MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 08:07
MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri için resmi duyuruyu yayımladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu mülakat süreçleri ile fiziki yeterlilik testlerinin detayları netleşti. Geleceğini Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şekillendirmek isteyen adaylar için kritik takvim resmen başladı. Peki, 2026 MSÜ mülakatları ne zaman?