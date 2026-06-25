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Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 08:07

MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri için resmi duyuruyu yayımladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu mülakat süreçleri ile fiziki yeterlilik testlerinin detayları netleşti. Geleceğini Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şekillendirmek isteyen adaylar için kritik takvim resmen başladı. Peki, 2026 MSÜ mülakatları ne zaman?

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MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

2026 yılı askeri öğrenci temini kapsamında icra edilecek olan ikinci aşama sınavları, Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bakanlığın Personel Temin Sistemi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, okulların türüne göre adaylar farklı günlerde mülakata çağrılacak ve randevu saatlerine göre nizamiyeden içeri alınacak.

MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Millî Savunma Üniversitesi 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri, 14 Temmuz - 07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecek.

15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecek. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecek.

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MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrıldı:
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

MSÜ 2. Seçim Aşaması Tarihleri 2026: Kara, Deniz, Hava Harp Okulu MSÜ mülakatları ne zaman?

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ:

a. Hava Harp Okulu adayları için;
        1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
        2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),
        3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.
b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;
        1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Boy-Kilo ölçümü), Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),
        2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.


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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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