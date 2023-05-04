MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.