MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

MSÜ tercih yapma ekranı erişime açıldı. personeltemin.msb.gov.tr ve e devlet üzerinden yapılan tercihler mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Bu süre zarfında adaylar Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına tercihlerini yapabilecekler. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Tercih yapmak isteyen adaylar, "MSÜ tercih nasıl yapılır, MSÜ kaç tercih hakkı var?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, MSÜ tercih işlemleri nereden yapılır, ücreti ne kadar? 2023 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar