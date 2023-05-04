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Haberler Fotohaber MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:17

MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

MSÜ tercih yapma ekranı erişime açıldı. personeltemin.msb.gov.tr ve e devlet üzerinden yapılan tercihler mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Bu süre zarfında adaylar Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına tercihlerini yapabilecekler. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Tercih yapmak isteyen adaylar, "MSÜ tercih nasıl yapılır, MSÜ kaç tercih hakkı var?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, MSÜ tercih işlemleri nereden yapılır, ücreti ne kadar? 2023 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

MSÜ tercih işlemleri nereden yapılır, kaç gün sürecek soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve MSÜ tercih ekranı erişime açıldı. Öğrenciler, Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvurularda bulunabilecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır 2023? İşte MSÜ tercih kılavuzu 2023 ile tercih yapma ekranı

MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

MSÜ TERCİHLERİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyuruldu. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2023-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

MSÜ 2023 TERCİH YAPMA EKRANI E DEVLET: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor, kaç tercih hakkı var?

3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

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