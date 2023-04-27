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Haberler Fotohaber MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:23

MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

MSÜ sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da tamamlandı. Şimdi sıra sonuç adımında. Deniz, hava, kara harp okullarına yerleşmek için puanlarını bekleyen adaylar yoğun olarak MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme aşaması sonrası sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç ekranı üzerinden yapılacak. Gözler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı…

MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

MSÜ açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların gözü kulağı gelecek son dakika açıklamalarında. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen adaylar, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

2023 MSÜ SONUÇ EKRANI ERİŞİME AÇILIYOR!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınav sonrası (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişimine açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.

Şimdi gözler MSÜ sınav sonuçları için gelecek açıklamalarda!

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MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

MSÜ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 Perşembe günü yani bugün açıklanacak.

Adaylar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını hızlandırdı.

MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

MSÜ SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin gün içerisinde sınav sonucu duyurusu yapması bekleniyor.

MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA 2023

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA