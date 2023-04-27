MSÜ AÇIKLANDI 2023 SON DAKİKA DUYURUSU BEKLENİYOR! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:23

MSÜ sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da tamamlandı. Şimdi sıra sonuç adımında. Deniz, hava, kara harp okullarına yerleşmek için puanlarını bekleyen adaylar yoğun olarak MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme aşaması sonrası sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç ekranı üzerinden yapılacak. Gözler sonuçlar için gelecek son dakika açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır, saat kaçta, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç tarihi ve sınav sonucu sorgulama ekranı…