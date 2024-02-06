MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ geç başvuru ekranı ÖSYM üzerinden açılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde kılavuza göre başvurular tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunamayan adaylar geç başvuruları değerlendiriyor. Peki; MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...