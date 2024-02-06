Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:41

MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürerken başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvurulardan yararlanabilecek. ÖSYM AİS üzerinden ekran yeniden erişime açılacak. MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu bu noktada gündemdeki yerini aldı. https://www.osym.gov.tr/ adresinden süreç başlıyor. Peki; 2024 MSÜ geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ geç başvuru ekranı ÖSYM üzerinden açılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde kılavuza göre başvurular tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunamayan adaylar geç başvuruları değerlendiriyor. Peki; MSÜ geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 3 Mart günü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde başvuru süreci tamamlandı. Sırada bir günlük geç başvuru süreci var.

Geç başvurular 7 Şubat Çarşamba günü alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava yapılacak geç başvurular ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından gerçekleştirilecek.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MSÜ sınav ücreti 295 TL ancak geç başvuru günü yapılacak başvurularda ödemeler %50 artırımlı olarak yapılacak.

MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA