Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:41
MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu 2024: ÖSYM ile MSÜ geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım sürerken başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvurulardan yararlanabilecek. ÖSYM AİS üzerinden ekran yeniden erişime açılacak. MSÜ geç başvuru tarihi, ücreti, kılavuzu bu noktada gündemdeki yerini aldı. https://www.osym.gov.tr/ adresinden süreç başlıyor. Peki; 2024 MSÜ geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?