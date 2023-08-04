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Haberler Fotohaber MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:51

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sözlü sınav sonuçları sorgulama için heyecanlı bekleyiş bugün başlıyor. MSÜ mülakatlarına 5 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında katılan adaylar, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ayrı ayrı sonuçlarını bekliyor. Bugün sona eren mülakatlar için 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi beklenen sonuçlarda tarih araştırılıyor. Peki, MSÜ sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, MSB mülakat sonuçlarında son durum…

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakat sonuçları 4 Ağustos itibarıyla beklenmeye başlıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ardından mülakat sürecine dahil olan adaylar 2. seçim aşaması için sözlü sınavlarını gerçekleştirdi. Sırada sonuç adımı bulunuyor. 2023 MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. MSB duyuruları kontrol edilmeye başladı. Peki, MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) MÜLAKATLARI SONA ERİYOR!

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

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MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.
Ancak sınav sonuçları tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

b. Diğer Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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