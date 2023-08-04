Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:51

MSÜ mülakat sonuçları 2023 açıklandı mı? MSB PERTEM ile MSÜ sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sözlü sınav sonuçları sorgulama için heyecanlı bekleyiş bugün başlıyor. MSÜ mülakatlarına 5 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında katılan adaylar, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ayrı ayrı sonuçlarını bekliyor. Bugün sona eren mülakatlar için 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi beklenen sonuçlarda tarih araştırılıyor. Peki, MSÜ sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, MSB mülakat sonuçlarında son durum…