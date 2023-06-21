Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
10:51
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?
MSÜ mülakatları ne zaman araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi 2023 yılı için Askeri Öğrenci Temini duyurusu yayınlandı. Tercih sonuçları olumlu olan öğrenciler MSÜ mülakatına çağrılacak. Askeri öğrenci seçiminde evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak. Fiziki yeterlilik testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerektiği belirtilirken katılacak adayların belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste olmaları gerekmektedir. Peki, MSÜ mülakat sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, MSÜ mülakat tarihleri 2023!