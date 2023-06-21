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Haberler Fotohaber MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 10:51

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

MSÜ mülakatları ne zaman araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi 2023 yılı için Askeri Öğrenci Temini duyurusu yayınlandı. Tercih sonuçları olumlu olan öğrenciler MSÜ mülakatına çağrılacak. Askeri öğrenci seçiminde evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi uygulanacak. Fiziki yeterlilik testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerektiği belirtilirken katılacak adayların belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste olmaları gerekmektedir. Peki, MSÜ mülakat sınavları ne zaman, hangi tarihte? İşte, MSÜ mülakat tarihleri 2023!

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

MSÜ mülakat tarihleri 2023 araştırılıyor. İlk seçim aşamasını başarıyla tamamlayan Milli Savunma Üniversite'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ikinci seçim aşaması tarihlerini soruşturmaya başladı. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklar. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirdikleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımadıkları veya evrakların eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir. Peki, MSÜ mülakat sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Kara, Hava, Deniz Harp Okulları mülakatları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, MSÜ mülakat tarihleri 2023!

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ

MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

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MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)
3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

b. Diğer Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ 2023 || MSÜ mülakatları / MSÜ fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları kaç gün sürüyor?

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

5. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2023 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

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