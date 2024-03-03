Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
09:40
MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart Pazar bugün gerçekleşiyor. 736 bin 894 adayın katılacağı sınavın soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından paylaşılacak. Cevapların yayınlanmasının ardından MSÜ puan hesaplama işlemleri hız kazanacak. Deniz, hava, kara harp okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen öğrenciler kitapçık üzerinden sorgulamalara başlayacak. Peki, MSÜ sınav puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, MSÜ puan hesaplama 2024 ekranı…