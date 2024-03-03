Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:40

MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart Pazar bugün gerçekleşiyor. 736 bin 894 adayın katılacağı sınavın soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından paylaşılacak. Cevapların yayınlanmasının ardından MSÜ puan hesaplama işlemleri hız kazanacak. Deniz, hava, kara harp okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen öğrenciler kitapçık üzerinden sorgulamalara başlayacak. Peki, MSÜ sınav puanı nasıl hesaplanır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, MSÜ puan hesaplama 2024 ekranı…

MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart tarihinde düzenleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav soruları ve cevapları da adaylar ile paylaşılacak. Bu noktada tahmini puanlarını hesaplamak isteyen kadın ve erkek adaylar MSÜ sınav puanı hesaplama işlemlerine başlayacak. Cevap anahtarı üzerinden doğrular ve yanlışlar kontrol edilecek. Peki, 2024 MSÜ puanı nasıl hesaplanır, sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, detaylar…

MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde 10:15'te başlayacak ve ve 13:00'te bitecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının aynı gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Dolayısı ile 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ SINAV PUANI HESAPLAMA 2024

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

SON DAKİKA