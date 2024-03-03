MSÜ PUAN HESAPLAMA 2024: MSÜ sınav puanı hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli?

MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart tarihinde düzenleniyor. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav soruları ve cevapları da adaylar ile paylaşılacak. Bu noktada tahmini puanlarını hesaplamak isteyen kadın ve erkek adaylar MSÜ sınav puanı hesaplama işlemlerine başlayacak. Cevap anahtarı üzerinden doğrular ve yanlışlar kontrol edilecek. Peki, 2024 MSÜ puanı nasıl hesaplanır, sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yıl geçerli? İşte, detaylar…