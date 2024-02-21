Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:49
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL EKRANI! MSÜ 2024 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?
3 Mart'ta yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi için sorgulamalara başladı. ÖSYM AİS ekranı 2024 MSÜ sınava giriş belgesi erişime açılıyor. Adaylar MSÜ 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav yeri öğrenme ekranı başında adaylar sınava nerede, hangi salonda gireceğini öğreniyor. Peki, 2024 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.