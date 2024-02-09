Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:56
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak günü son erdi. Bu yıl 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladılar. 2024 yılında uygulanacak olan ilk üniversiteye geçiş sınavı için geri sayım başladı. Adaylar MSÜ sınav giriş belgesi, sınav giriş yerleri araması yapıyorlar. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte ayrıntılar