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Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:56

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak günü son erdi. Bu yıl 3 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava başvurularını gerçekleştirilen öğrenciler sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladılar. 2024 yılında uygulanacak olan ilk üniversiteye geçiş sınavı için geri sayım başladı. Adaylar MSÜ sınav giriş belgesi, sınav giriş yerleri araması yapıyorlar. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte ayrıntılar

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi

30-30 Ocak 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Milli Savunma Üniversitesi sınavıyla birçok öğrenci yüksek öğrenimlerini askeri eğitim alarak gerçekleştirecekler. Sınav tarihinin gittikçe yaklaşmamasıyla birlikte sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri bekleniyor. İşte MSÜ sınav yerleri

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi

ÖSYM MSÜ TAKVİMİ

Sınav başvuru tarihleri 03.01.2024 – 30.01.2024

Sınav geç başvuru tarihleri 07.02.2024

Sınav tarihi 03.03.2024

Sınav sonuç tarihi 28.03.2024

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2024 ÖSYM MSÜ sınav yerleri ve sınav takvimi
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