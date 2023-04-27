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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:15

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

MSÜ taban puanları 2023 sıralama tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları hesaplama ekranı sorgulamaları şimdiden başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Bu noktada askeri öğrenci adayları KHO, HHO ve DHO MSÜ kontenjanları 2023 araştırmasına çıktı. İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın erkek MSÜ taban puanları listesi...

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

MSÜ taban puanları hesaplama ekranı araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Ardından askeri öğrenci adayları puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Bu noktada MSÜ taban puanları 2023 sıralama kadın erkek tablosu sorgulamaları hız kazandı. Kara, Hava, Deniz, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu puanları yerleştirme için yol gösterici nitelikte. İşte, 2023 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın erkek taban puanları tablosu ve KKO, HHO, DHO kontenjanları…

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 27 Nisan 2023 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

MSÜ TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

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