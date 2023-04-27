Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:15

MSÜ TABAN PUANLARI KADIN - ERKEK 2023: ÖSYM MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tavan ve taban puanları hesaplama tablosu ekranı

MSÜ taban puanları 2023 sıralama tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları hesaplama ekranı sorgulamaları şimdiden başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Bu noktada askeri öğrenci adayları KHO, HHO ve DHO MSÜ kontenjanları 2023 araştırmasına çıktı. İşte Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın erkek MSÜ taban puanları listesi...