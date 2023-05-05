Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:17

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (kadın-erkek) taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 600 binden fazla adayın katılımı ile 2 Nisan Pazar günü tamamlanmıştı. MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan'da açıklanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları için MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibariyle başladı. Öğrenciler, Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu aşamada Kara, Hava, Deniz Harp Okullarının puanı büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla 2023 MSÜ taban puanları tablosu için araştırmalar hız kazandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte KHO, HHO ve DHO MSÜ taban puanları hesaplama ekranı ve tüm detaylar…