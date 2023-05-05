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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (kadın-erkek) taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:17

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (kadın-erkek) taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 600 binden fazla adayın katılımı ile 2 Nisan Pazar günü tamamlanmıştı. MSÜ sınav sonuçlarının 27 Nisan'da açıklanmasının ardından Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları için MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibariyle başladı. Öğrenciler, Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu aşamada Kara, Hava, Deniz Harp Okullarının puanı büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla 2023 MSÜ taban puanları tablosu için araştırmalar hız kazandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte KHO, HHO ve DHO MSÜ taban puanları hesaplama ekranı ve tüm detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibariyle başladı. Öğrenciler, Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu aşamada Kara, Hava, Deniz Harp Okullarının puanı büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla 2023 MSÜ taban puanları tablosu için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 MSÜ taban puanları...

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

2023 MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresi üzerinden açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

Buna göre adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH BAŞVURU EKRANI

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MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Ve Meslek Yüksekokulu taban puanları belli olacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

MSÜ TABAN PUANLARI SIRALAMASI 2023: MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın-erkek taban puanları ve kontenjan listesi || Milli Savunma Üniversitesi en düşük kaç puanla öğrenci alacak?

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

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