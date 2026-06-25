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Haberler Fotohaber MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:30

MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi üzerinden binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ taban puanları 2026 listesini resmi olarak duyurdu. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay MYO kadın ve erkek aday taban puanlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler 14 Temmuz'da başlayacak olan ikinci seçim aşamalarına çevrildi.

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MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

Geleceğin subay ve astsubaylarını belirleyecek olan askeri öğrenci temin süreci resmi ilanın gelmesiyle adaylar araştırmalara hız kazandırdı. ÖSYM sonuçlarının ardından MSB tarafından yayımlanan güncel kılavuz, kadın ve erkek adaylar için belirlenen puan eşiklerini ortaya koydu. Tercih sonuçlarına göre puanı yeten adaylar Ankara'da fiziki mülakatlara çağrılacak.

MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

2026 MSÜ TABAN PUANLARI

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MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecek.
15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecek.
Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).
b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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