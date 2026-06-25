MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecek.

15 Temmuz 2026 ve Pazar günleri herhangi bir faaliyet icra edilmeyecektir. 21 Temmuz 2026 tarihinde ise sadece Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyeti icra edilecek.

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihler arasında çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları (14-20 Temmuz 2026).

b. Diğer Harp Okulları adayları (22-30 Temmuz 2026).

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları (31 Temmuz- 06 Ağustos 2026).

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları (22 Temmuz- 06 Ağustos 2026).