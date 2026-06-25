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MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:23
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:30
MSÜ Taban Puanları 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO kadın - erkek puan sıralaması açıklandı!
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi üzerinden binlerce askeri öğrenci adayının merakla beklediği MSÜ taban puanları 2026 listesini resmi olarak duyurdu. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile Astsubay MYO kadın ve erkek aday taban puanlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler 14 Temmuz'da başlayacak olan ikinci seçim aşamalarına çevrildi.